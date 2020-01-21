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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Українська делегація в ПАРЄ планує оскаржувати повноваження делегації РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Українська делегація в ПАРЄ під час січневої сесії планує оскаржувати повноваження делегації Російської Федерації. Про це в інтерв’ю журналу “Новое Время” розповіла голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.

Українська делегація в ПАРЄ планує оскаржувати повноваження делегації РФ

“По-перше, ми плануємо участь у січневій сесії з позитивною проактивною позицією. По-друге, ми плануємо оскаржувати повноваження російської делегації. По-третє, є ряд тем, в які ми хочемо включитися, — це боротьба з дискримінацією, вирішення екологічної ситуації в Європі і в Україні, питання гендерної політики, питання, пов’язані з діджиталізацією”, — повідомила Ясько.

За її словами. Під час січневої сесії в ПАРЄ Українська делегація планує піднімати не тільки теми, пов’язані з антиросійськими настроями.

“Для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Нам важливо вписатися в картину інтересів і займатися не тільки внутрішніми українськими питаннями”, — зазначила Ясько.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо участі постійних делегацій ВРУ у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році.

Українські Національні Новини

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