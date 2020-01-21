Украинская делегация в ПАСЕ планирует оспаривать полномочия делегации РФ

"Во-первых, мы планируем участие в январской сессии с положительной проактивной позицией. Во-вторых, мы планируем оспаривать полномочия российской делегации. В-третьих, есть ряд тем, в которые мы хотим включиться, - это борьба с дискриминацией, решение экологической ситуации в Европе и в Украине, вопросы гендерной политики, вопросы, связанные с диджитализацией", - сообщила Ясько.

По ее словам, во время январской сессии в ПАСЕ Украинская делегация планирует поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями.

"Для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами", - отметила Ясько.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.