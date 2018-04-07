Украинская бригада арбитров получила назначение на матч женского ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. УЕФА назначил украинскую бригаду рефери работать на поединок отборочного турнира чемпионата мира-2019 среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Матч между лидерами пятой европейской группы отбора к ЧМ-2019 Германия — Чехия, который состоится сегодня в немецком Халле, доверено судить украинской бригаде рефери во главе с Екатериной Монзуль.
На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра будет выполнять немка Катарина Крузе.
Как сообщал УНН, Монзуль обслуживала поединков ЧМ-2017 среди юниоров.