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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч женского ЧМ

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч женского ЧМ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. УЕФА назначил украинскую бригаду рефери работать на поединок отборочного турнира чемпионата мира-2019 среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Матч между лидерами пятой европейской группы отбора к ЧМ-2019 Германия — Чехия, который состоится сегодня в немецком Халле, доверено судить украинской бригаде рефери во главе с Екатериной Монзуль.

На линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности резервного арбитра будет выполнять немка Катарина Крузе.

Как сообщал УНН, Монзуль обслуживала поединков ЧМ-2017 среди юниоров.

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