Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч жіночого ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. УЄФА призначив українську бригаду рефері працювати на поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу-2019 серед жінок, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Матч між лідерами п’ятої європейської групи відбору до ЧС-2019 Німеччина — Чехія, який відбудеться сьогодні в німецькому Халле, довірено судити українській бригаді рефері на чолі з Катериною Монзуль.
На лініях Монзуль будуть допомагати Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Обов’язки резервного арбітра буде виконувати німкеня Катаріна Крузе.
Як повідомляв УНН, Монзуль обслуговувала поєдинків ЧМ-2017 серед юніорів.