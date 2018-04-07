Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч жіночого ЧС

Матч між лідерами п’ятої європейської групи відбору до ЧС-2019 Німеччина — Чехія, який відбудеться сьогодні в німецькому Халле, довірено судити українській бригаді рефері на чолі з Катериною Монзуль.

На лініях Монзуль будуть допомагати Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Обов’язки резервного арбітра буде виконувати німкеня Катаріна Крузе.

Як повідомляв УНН, Монзуль обслуговувала поєдинків ЧМ-2017 серед юніорів.