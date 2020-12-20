Украинская биатлонистка установила персональный рекорд карьеры на Кубках мира

В украинской команде второй сезон подряд право на участие в первом масс-старте заработала Дарья Блашко. Однако ожидать героических свершений от Даши в этой гонке было сложно. В Хохфильцене она две недели подряд соревновалась в режиме “три гонки за три дня”, и это — очень жесткий график для молодой спортсменки.

Неудивительно, что сегодня Блашко не удавалось держать темп первой группы, и уже к середине дистанции она с одним кругом штрафа уступала более минуты. В дальнейшем Даша выжала максимум из своего нынешнего состояния и к финишу пришла 23-й.

Победа досталась соперникам — норвежкам Марто Олсбю и Тирил Экхофф.

Добавим, в Кубке мира наступает пауза. Пятый этап Кубка мира стартует в Оберхофе спринтерскими гонками 8 января.