Українська біатлоністка встановила персональний рекорд кар'єри на Кубках світу

В українській команді другий сезон поспіль право на участь у першому мас-старті заробила Дар’я Блашко. Однак очікувати героїчних звершень від Даші в цій гонці було складно. У Хохфільцені вона два тижні поспіль змагалася в режимі “три гонки за три дні”, і це — дуже жорсткий графік для молодої спортсменки.

Тож не дивно, що сьогодні Блашко не вдавалося тримати темп першої групи, і вже до середини дистанції вона з одним колом штрафу поступалася більш хвилини. Надалі Даша вичавила максимум зі свого нинішнього стану і до фінішу прийшла 23-й.

Перемога дісталася суперникам — норвежці Марто Олсбю та Тіріл Екхофф.

Додамо, в Кубку світу наступає пауза. П’ятий етап Кубка світу стартуватиме в Оберхофі спринтерськими гонками 8 січня.