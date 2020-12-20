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Українська біатлоністка встановила персональний рекорд кар'єри на Кубках світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На території Хохфільцену відбулася гонка мас-старт серед жінок в рамках етапу Кубку світу з баскетболу, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Українська біатлоністка встановила персональний рекорд кар'єри на Кубках світу

В українській команді другий сезон поспіль право на участь у першому мас-старті заробила Дар’я Блашко. Однак очікувати героїчних звершень від Даші в цій гонці було складно. У Хохфільцені вона два тижні поспіль змагалася в режимі “три гонки за три дні”, і це — дуже жорсткий графік для молодої спортсменки.

Тож не дивно, що сьогодні Блашко не вдавалося тримати темп першої групи, і вже до середини дистанції вона з одним колом штрафу поступалася більш хвилини. Надалі Даша вичавила максимум зі свого нинішнього стану і до фінішу прийшла 23-й.

Перемога дісталася суперникам — норвежці Марто Олсбю та Тіріл Екхофф.

Додамо, в Кубку світу наступає пауза. П’ятий етап Кубка світу стартуватиме в Оберхофі спринтерськими гонками 8 січня.

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