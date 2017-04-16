Украинский бадминтонистка завоевала серебряную медаль юниорского ЧМ

Украинка посеянная под 12 номером в финальном поединке уступила 1-й сеяной Джулии Якобсен из Дании - 8:21, 17:21.

Отметим, что в третьем раунде М.Ильинська обыграла третью сеяную Реку Мадараш из Венгрии, а в полуфинале - еще одну датчанку Ирину Андерсен.

Добавим, что М.Ильинська в 2014 году выигрывала "серебро" на чемпионате Европы среди 15-летних в одиночной категории и в смешанной паре вместе с Даниилом Боснюк. Кроме того, в прошлом году на чемпионате Европы среди 17-летних у нее была "бронза" в паре с Боснюк Д.