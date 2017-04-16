Українська бадмінтоністка виборола срібну медаль юніорського ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українка Марина Ільїнська завоювала срібну нагороду на юніорському чемпіонаті Європи U-19 з бадмінтону, що проходив у французькому місті Мюлузе, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації бадмінтону України.
Українка посіяна під 12 номером у фінальному поєдинку поступилася 1-й сіяній Джулії Якобсен з Данії — 8:21, 17:21.
Зазначимо, що у третьому раунді М.Ільїнська обіграла третю сіяну Реку Мадараш з Угорщини, а в півфіналі — ще одну датчанку Ірину Андерсен.
Додамо, що М.Ільїнська в 2014 році вигравала “срібло” на чемпіонаті Європи серед 15-річних у одиночній категорії і в змішаній парі разом з Данилом Боснюком. Окрім того, в минулому році на чемпіонаті Європи серед 17-річних у неї була “бронза” в парі з Боснюк Д.