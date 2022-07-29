Украинская авиация уничтожила 4 опорных пункта врага на южном направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинская авиация уничтожила 4 опорных пункта врага и 36 оккупантов на южном направлении. Об этом информирует УНН.
Цитата
«Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4, по сосредоточению вражеской силы и техники – 3», - говорится в сообщении.
Детали
Всего за предыдущие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили: 36 рашистов, 3 танка, 3 гаубицы «Мста-Б», радиолокационную станцию «Зоопарк-1», 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники. Также в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.
Напомним
В результате ракетных обстрелов по Кропивницкому погибли 5 человек, еще 25 - получили ранения. Среди погибших один военный.