Українська авіація знищила 4 опорні пункти ворога на південному напрямку

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«Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по зосередженню ворожої сили та техніки – 3», - йдеться в повідомленні.

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Загалом за попередню добу на південному напрямку ЗСУ знищили: 36 рашистів, 3 танки, 3 гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1», 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки. Також в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

Нагадаємо

Внаслідок ракетного обстрілу по Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень. Серед загиблих один військовий.