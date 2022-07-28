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Ракетний удар по Кропивницькому: відомо про 5 загиблих та 25 поранених

Ракетний удар по Кропивницькому: відомо про 5 загиблих та 25 поранених

Київ • УНН

 • 243203 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу по Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень. Серед загиблих один військовий. Про це на брифінгу повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає УНН.

Цитата

"Є жертви, загиблі та поранені. Наразі 25 (поранених - ред.) уже доставлено в медичні заклади. (...) П’ять загиблих. Один із них військовий", - зазначив Райкович.

Деталі

За словами очільника обласної військової адміністрації, два ракетних удари сталися близько 12:20, після сигналу повітряної тривоги. Окупанти вдарили по ангарах Льотної академії та компанії "Урга".

Наразі встановлюється тип ракет, шукають уламки. Наслідки вибухів усувають.

З його слів, поранених відвезли в лікарні. "Зі слів лікарів, загрози життям немає. Серед матеріальних втрат – два цивільні літаки "Cessna" і літак АН-26", – додав Райкович.

Доповнення

Сьогодні по Кропивницькому ворогом було завдано ракетний удар. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про неспокійну ситуацію та закликав людей бути в укриттях.

Окрім цього, окупанти влучили по військовій частині у селі Лютіж на Київщині. Наразі відомо про 15 постраждалих.

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