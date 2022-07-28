По Кропивницькому ворог завдав ракетний удар - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. По Кропивницькому ворогом було завдано ракетний удар, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють", - написав Райкович у Telegram.
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З Кропивницького під час повітряної тривоги у Telegram-каналах та місцевих ЗМІ повідомили про вибухи - голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про неспокійну ситуацію та закликав людей бути в укриттях.