По Кропивницькому ворог завдав ракетний удар - голова ОВА

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"Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють", - написав Райкович у Telegram.

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З Кропивницького під час повітряної тривоги у Telegram-каналах та місцевих ЗМІ повідомили про вибухи - голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про неспокійну ситуацію та закликав людей бути в укриттях.