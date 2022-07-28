По Кропивницкому враг нанес ракетный удар - глава ОВА

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"Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают", - написал Райкович в Telegram.

Ранее

Из Кропивницкого во время воздушной тревоги в Telegram-каналах и местных СМИ сообщили о взрывах - глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о беспокойной ситуации и призвал людей быть в укрытиях.