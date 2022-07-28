З Кропивницького повідомляють про вибухи: голова ОВА заявив, "обстановка неспокійна"

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"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом", - зазначив Райкович у Telegram.

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Також Райкович закликав "не публікувати жодних фото і відео з місця події".

Тим часом група моніторингу "Беларускі Гаюн" повідомляє про активність винищувачів у білорусі. Так, група повідомила про польоти винищувачів з 12 години - щонайменше 6 - і відзначила, що біля Мінська можливі тренувальні польоти.