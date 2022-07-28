З Кропивницького повідомляють про вибухи: голова ОВА заявив, "обстановка неспокійна"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. З Кропивницького під час повітряної тривоги у Telegram-каналах та місцевих ЗМІ повідомили про вибухи - голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив про неспокійну ситуацію та закликав людей бути в укриттях, пише УНН.
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"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтесь в укриттях. Подробиці згодом", - зазначив Райкович у Telegram.
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Також Райкович закликав "не публікувати жодних фото і відео з місця події".
Тим часом група моніторингу "Беларускі Гаюн" повідомляє про активність винищувачів у білорусі. Так, група повідомила про польоти винищувачів з 12 години - щонайменше 6 - і відзначила, що біля Мінська можливі тренувальні польоти.