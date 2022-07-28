Из Кропивницкого сообщают о взрывах: глава ОВА заявил, "обстановка неспокойная"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Из Кропивницкого во время воздушной тревоги в Telegram-каналах и местных СМИ сообщили о взрывах – глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о неспокойной ситуации и призвал людей быть в укрытиях, пишет УНН.
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"Уважаемые земляки. Обстановка неспокойная. Оставайтесь в укрытиях. Подробности позже", - отметил Райкович в Telegram.
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Также Райкович призвал "не публиковать никаких фото и видео с места происшествия".
Тем временем группа мониторинга "Беларускі Гаюн" сообщает об активности истребителей в беларуси. Так, группа сообщила о полетах истребителей с 12 часов - по меньшей мере 6 - и отмечает, что возле Минска возможны тренировочные полеты.