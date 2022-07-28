Ракетный удар по Кропивницкому: известно о 5 погибших и 25 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В результате ракетных обстрелов по Кропивницкому погибли 5 человек, еще 25 - получили ранения. Среди погибших один военный. Об этом на брифинге сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает УНН.
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"Есть жертвы, погибшие и раненые. В настоящее время 25 (раненых - ред.) уже доставлены в медицинские учреждения. (...) Пять погибших. Один из них военный", - отметил Райкович.
Детали
По словам главы областной военной администрации, два ракетных удара произошли около 12:20, после сигнала воздушной тревоги. Оккупанты ударили по ангарам Летной академии и компании "Урга".
Сейчас устанавливается тип ракет, ищут обломки. Последствия взрывов устраняются.
По его словам, раненых увезли в больницы. "По словам врачей, угрозы жизни нет. Среди материальных потерь – два гражданских самолета "Cessna" и самолет АН-26", – добавил Райкович.
Дополнение
Сегодня по Кропивницкому врагу был нанесен ракетный удар. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил о беспокойной ситуации и призвал людей быть в укрытиях.
Кроме этого, оккупанты попали по воинской части в селе Лютеж в Киевской области. Известно о 15 пострадавших.