Украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем было поражено 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника.