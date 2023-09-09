Украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем было поражено 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Напомним

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника.