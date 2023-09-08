Українська авіація завдала 10 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника", - йдетьмя у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.
Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнення. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.