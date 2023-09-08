Украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

За прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Напомним

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.