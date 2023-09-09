Українська авіація завдала 11 ударів по ворогу – Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження противника.