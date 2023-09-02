Украинская авиация нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.
За прошедшие сутки состоялось 45 боевых столкновений. В частности, украинские войска имеют успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка на южном фронте и закрепляются.