Українська авіація завдала 11 ударів по ворогу – Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Зокрема, українські війська мають успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південному фронті і закріплюються.