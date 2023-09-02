Українська авіація завдала 11 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження росіян. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію противника.
Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Зокрема, українські війська мають успіх у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка на південному фронті і закріплюються.