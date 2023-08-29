Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
Цитата
"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 - по пункту управления и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе ВСУ добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 2 артиллерийских средства на огневой позиции противника.
Также за прошедшие сутки состоялось 32 боевых столкновения.
Напомним
Авиация сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника.