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Українська авіація за добу завдала 12 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районам зосередження противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.

Цитата

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 - по пункту управління та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі ЗСУ додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Також протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Нагадаємо

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження противника.

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