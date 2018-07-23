Украинская авиакомпания отменила ряд рейсов в Египет

"Авиакомпания SKYUP отменила слоты, которые должны были выполняться на Airbus A330-200 на отдельные даты и по маршрутам, указанным ниже", - говорится в сообщении.

Так, отменены два рейса, которые должны были состояться среду, 25 июля: Хургада - Львов и Львов - Хургада. Рейсы Шарм-эль-Шейх - Львов и Львов - Шарм-эль-Шейх 26 июля. Рейсы Хургада - Львов и Львов - Хургада в субботу, 28 июля. Рейсы Шарм-эль-Шейх - Львов и Львов - Шарм-эль-Шейх 29 июля.

Напомним, украинская чартерная авиакомпания Bravo Airways отменила четыре авиарейса.