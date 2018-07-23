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Українська авіакомпанія скасувала низку рейсів до Єгипту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Авіакомпанія SKYUP скасувала рейси з Єгипту до Львова та зі Львова до Єгипту. Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Львів", передає УНН.

"Авіакомпанія SKYUP відмінила слоти, які мали виконуватися на Airbus A330-200 на окремі дати та за маршрутами, що зазначені нижче", - йдеться в повідомленні.

Так, скасовано два рейси, які мали відбутися середу, 25 липня: Хургада - Львів і Львів - Хургада. Рейси Шарм-ель-Шейх - Львів і Львів - Шарм-ель-Шейх 26 липня. Рейси Хургада - Львів і Львів - Хургада у суботу, 28 липня. Рейси Шарм-ель-Шейх - Львів і Львів - Шарм-ель-Шейх 29 липня.

Нагадаємо, українська чартерна авіакомпанія Bravo Airways скасувала чотири авіарейси

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