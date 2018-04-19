Украинская авиакомпания разработала для Вооруженных сил Украины гирокоптеры

Команда украинских разработчиков исследовала возможности гирокоптера и усовершенствовала его для нужд ВСУ.

Сейчас происходит этап государственных испытаний для получения сертификата на производство этих аппаратов.

"До конца июля мы завершим проведение ведомственных испытаний с целью принятия на вооружение или допуска к эксплуатации указанных аппаратов. После чего данные боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, доставки личного состава, эвакуации раненых и в будущем мы предполагаем его, как средство огневого поражения", - сообщил заместитель командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Юрий Галушкин.

Проводятся обучение на гирокоптерах. Четыре военнослужащих: двое из десантно-штурмовых и двое из сухопутных войск уже имеют сертификаты международного образца, который позволяет им работать пилотами.

По словам Юрия Галушкина, до конца года планируется формирование воздушного подразделения в десантно-штурмовых войсках, которое будет выполнять задания на гирокоптерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье поднялся первый вертолет украинского производства

На батальонных тактических учениях также проводились показательные мероприятия по разведке и эвакуации раненых, на которых присутствовали руководство ВСУ и руководство государства во главе с Президентом Украины.

Гирокоптеры - это летательный аппарат, который поднимается вверх за счет встречного воздуха, который вращает винт. Поэтому гирокоптеры самый безопасный летательный транспорт - в случае отказа двигателя он приземлится за счет винта, который вращает воздух. Второй винт сзади аппарата толкает его вперед.

Благодаря своей простой конструкции он очень маневренный и функциональный. Гирокоптеры поднимаются вверх до 5000 м, а скорость набирает до 200 км/ч. Машина достаточно экономична, имеет дальность полета на одной дозаправке 350 км и поднимает 350 кг груза.

Особенность гирокоптера в том, что он может подниматься в воздух как со взлетной полосы, так и с неподготовленного участка. Приземлиться машина может почти вертикально, также на неподготовленный открытый участок, в радиусе 50 метров.

Стоит отметить, что аппарат может приблизиться вплотную к врагу незамеченным, его можно услышать на расстоянии всего лишь 350 метров, а возможность низко летать маскирует его среди деревьев на линии горизонта.