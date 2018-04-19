Украинская авиакомпания разработала для Вооруженных сил Украины гирокоптеры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинская авиакомпания "Хорс" профинансировала разработку летательных аппаратов - гирокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины, передает корреспондент УНН.
Команда украинских разработчиков исследовала возможности гирокоптера и усовершенствовала его для нужд ВСУ.
Сейчас происходит этап государственных испытаний для получения сертификата на производство этих аппаратов.
"До конца июля мы завершим проведение ведомственных испытаний с целью принятия на вооружение или допуска к эксплуатации указанных аппаратов. После чего данные боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, доставки личного состава, эвакуации раненых и в будущем мы предполагаем его, как средство огневого поражения", - сообщил заместитель командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Юрий Галушкин.
Проводятся обучение на гирокоптерах. Четыре военнослужащих: двое из десантно-штурмовых и двое из сухопутных войск уже имеют сертификаты международного образца, который позволяет им работать пилотами.
По словам Юрия Галушкина, до конца года планируется формирование воздушного подразделения в десантно-штурмовых войсках, которое будет выполнять задания на гирокоптерах.
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На батальонных тактических учениях также проводились показательные мероприятия по разведке и эвакуации раненых, на которых присутствовали руководство ВСУ и руководство государства во главе с Президентом Украины.
Гирокоптеры - это летательный аппарат, который поднимается вверх за счет встречного воздуха, который вращает винт. Поэтому гирокоптеры самый безопасный летательный транспорт - в случае отказа двигателя он приземлится за счет винта, который вращает воздух. Второй винт сзади аппарата толкает его вперед.
Благодаря своей простой конструкции он очень маневренный и функциональный. Гирокоптеры поднимаются вверх до 5000 м, а скорость набирает до 200 км/ч. Машина достаточно экономична, имеет дальность полета на одной дозаправке 350 км и поднимает 350 кг груза.
Особенность гирокоптера в том, что он может подниматься в воздух как со взлетной полосы, так и с неподготовленного участка. Приземлиться машина может почти вертикально, также на неподготовленный открытый участок, в радиусе 50 метров.
Стоит отметить, что аппарат может приблизиться вплотную к врагу незамеченным, его можно услышать на расстоянии всего лишь 350 метров, а возможность низко летать маскирует его среди деревьев на линии горизонта.