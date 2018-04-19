Українська авіакомпанія розробила для Збройних сил України гірокоптери

Команда українських розробників дослідила можливості гірокоптера та вдосконалила його для потреб ЗСУ.

Наразі відбувається етап державних випробувань для отримання сертифікату на виробництво цих апаратів.

"До кінця липня ми завершимо проведення відомчих випробувань з метою прийняття на озброєння або допуску до експлуатації зазначених апаратів. Після чого дані бойові машини будуть використовуватися в десантно-штурмових військах з метою доставки матеріально-технічних засобів, доставки особового складу, евакуації поранених та в майбутньому ми передбачаємо його, як засіб вогневого ураження", - повідомив заступник командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Юрій Галушкін.

Наразі проводяться навчання на гірокоптерах. Чотири військовослужбовці: двоє з десантно-штурмових та двоє з сухопутних військ вже мають сертифікати міжнародного зразка, який дозволяє їм працювати пілотами.

За словами Юрія Галушкіна, до кінця року планується формування повітряного підрозділу в десантно-штурмових військах, який буде виконувати завдання на гірокоптерах.

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На батальйонних тактичних навчаннях також проводилися показові заходи з розвідки та евакуації поранених, на яких були присутні керівництво ЗСУ та керівництво держави на чолі з Президентом України.

Гірокоптер – це літальний апарат, що піднімається вгору за рахунок зустрічного повітря, яке обертає гвинт. Тому гірокоптер найбезпечніший літальний транспорт - в разі відмови двигуна він приземлиться за рахунок гвинта, який обертає повітря. Другий гвинт позаду апарата штовхає його вперед.

Завдяки своїй простій конструкції він надзвичайно маневрений та функціональний. Гірокоптер піднімається вгору до 5000 м, а швидкість набирає до 200 км/год. Машина достатньо економічна, має дальність польоту на одній дозаправці 350 км та піднімає 350 кг вантажу.

Особливість гірокоптера у тому, що він може підніматися у повітря як зі злітної смуги, так і з непідготовленої ділянки. Приземлитися машина може майже вертикально, також на непідготовлену відкриту ділянку, в радіусі 50 метрів.

Варто зазначити, що апарат може наблизитися впритул до ворога непоміченим, його можна почути на відстані всього лиш 350 метрів, а можливість низько літати маскує його серед дерев на лінії горизонту.