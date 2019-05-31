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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22152 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116377 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109916 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130036 просмотра

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Украинский туроператор предупреждает о задержке 11 рейсов (уточнено)

Украинский туроператор предупреждает о задержке 11 рейсов (уточнено)

Киев  •  УНН

 • 22197 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинский туроператор Join UP! предупреждает о задержке 11 рейсов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе туроператора. 

Итак, по техническим причинам произошли изменения в расписании рейсов:

• BKV 2161 Киев (Борисполь) - Анталия ориентировочное время вылета 14:00 (было 00:50) - ориентировочное время прибытия 16:30
• BKV 2172 Анталия - Запорожье ориентировочное время вылета 17:30 (было 4:30) - ориентировочное время прибытия 20:00
• BKV 2171 Запорожье - Анталия ориентировочное время вылета 21:00 (было 7:50) - ориентировочное время прибытия 23:40
• BKV 2166 Анталия - Херсон ориентировочное время вылета 17:50 (было 11:15) - ориентировочное время прибытия 20:00
• BKV2561 Киев (Борисполь) - Анталия ориентировочное время вылета 12:10 (было 7:20) - ориентировочное время прибытия 14:50
• BKV2168 Анталия - Кривой Рог ориентировочное время вылета 15:50 (было 11:00) ориентировочное время прибытия 18:15
• BKV2167 Кривой Рог - Анталия ориентировочное время вылета 19:15 (было 14:25) - ориентировочное время прибытия 21:40
• BKV2562 Анталия - Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 22:40 (было 17:50) - ориентировочное время прибытия 1 июня 1:20
• BKV 2116 Киев (Борисполь) - Шарм-эль-Шейх ориентировочное время вылета 1 июня 1:30 (было 20:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 6:30

С производственным причинам произошли изменения в расписании рейсов:
• PQ 511 Киев (Борисполь) - Ларнака ориентировочное время вылета 22:00 (было 18:10) - ориентировочное время прибытия 1 июня 00:50
• PQ 512 Ларнака - Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 1:50 (было 22:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 4:50

Также, туроператор Join UP! сообщает, что принимает все меры для обеспечения комфорта туристов, время выполнения рейсов которых были изменены.

Напомним, около 30 пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ в воскресенье, 26 мая, остались в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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