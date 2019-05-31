Украинский туроператор предупреждает о задержке 11 рейсов (уточнено)

Итак, по техническим причинам произошли изменения в расписании рейсов:

• BKV 2161 Киев (Борисполь) - Анталия ориентировочное время вылета 14:00 (было 00:50) - ориентировочное время прибытия 16:30

• BKV 2172 Анталия - Запорожье ориентировочное время вылета 17:30 (было 4:30) - ориентировочное время прибытия 20:00

• BKV 2171 Запорожье - Анталия ориентировочное время вылета 21:00 (было 7:50) - ориентировочное время прибытия 23:40

• BKV 2166 Анталия - Херсон ориентировочное время вылета 17:50 (было 11:15) - ориентировочное время прибытия 20:00

• BKV2561 Киев (Борисполь) - Анталия ориентировочное время вылета 12:10 (было 7:20) - ориентировочное время прибытия 14:50

• BKV2168 Анталия - Кривой Рог ориентировочное время вылета 15:50 (было 11:00) ориентировочное время прибытия 18:15

• BKV2167 Кривой Рог - Анталия ориентировочное время вылета 19:15 (было 14:25) - ориентировочное время прибытия 21:40

• BKV2562 Анталия - Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 22:40 (было 17:50) - ориентировочное время прибытия 1 июня 1:20

• BKV 2116 Киев (Борисполь) - Шарм-эль-Шейх ориентировочное время вылета 1 июня 1:30 (было 20:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 6:30

С производственным причинам произошли изменения в расписании рейсов:

• PQ 511 Киев (Борисполь) - Ларнака ориентировочное время вылета 22:00 (было 18:10) - ориентировочное время прибытия 1 июня 00:50

• PQ 512 Ларнака - Киев (Борисполь) ориентировочное время вылета 1:50 (было 22:00 31 мая) - ориентировочное время прибытия 1 июня 4:50



Также, туроператор Join UP! сообщает, что принимает все меры для обеспечения комфорта туристов, время выполнения рейсов которых были изменены.



Напомним, около 30 пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ в воскресенье, 26 мая, остались в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета.