Близько 30 пасажирів МАУ з Києва до Одеси не забрали з аеропорту Борисполя, літак полетів без них
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Близько 30 пасажирів рейсу PS55 "Київ - Одеса" авіакомпанії МАУ у неділю, 26 травня, залишилися в аеропорту "Бориспіль", не потрапивши на борт літака. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook.
Таку інформацію підтвердили в авіакомпанії, пояснивши ситуацію, що трапилась, помилкою співробітників обслуговуючої компанії “Аерохендлінг” (Aerohandling).
“Дана ситуація сталася через помилку співробітників обслуговуючої компанії Aerohandling. На даний момент решті пасажирів рейсу PS055 буде надано харчування та автобус до Одеси”, — повідомили в МАУ.
Пізніше, генеральний директор компанії “Aerohandling”, що обслуговувала цей рейс, Олег Голохвастов, вибачився за цей інцидент та пояснив, що збій у передачі інформації стався через стан здоров’я одного зі співробітників компанії, який раптово погіршився.
“Попередній діагноз — мікроінсульт. Ми докладаємо усіх зусиль, аби максимально швидко виправити наслідки цього випадку і відправити пасажирів до Одеси”, — повідомив Голохвастов.
За відомою інформацією, пасажирів рейсу PS55 “Київ-Одеса” під час посадки на борт не забрав літак. Це сталось через те, що автобус не довіз пасажирів з терміналу до літака, що полетів без них.
Через цю ситуацію, що сталась, безпосередній перевізник отримав інформацію, що на момент зльоту літака усі пасажири перебували на борту.
Як повідомляв УНН, авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) заявила, що скасовує низку рейсів на період літньої навігації у зв’язку із затримкою поставки нових Boeing 737 MAX, які авіаперевізник обіцяв не використовувати до завершення розслідування щодо їх експлуатації.