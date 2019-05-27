Около 30 пассажиров МАУ из Киева в Одессу не забрали из аэропорта Борисполь, самолет улетел без них
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Около 30 пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" авиакомпании МАУ в воскресенье, 26 мая, остались в аэропорту "Борисполь", не попав на борт самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook.
Такую информацию подтвердили в авиакомпании, объяснив ситуацию, которая случилась, ошибкой сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг" (Aerohandling).
"Данная ситуация произошла из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. На данный момент всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - сообщили в МАУ.
Позже, генеральный директор компании "Aerohandling", которая обслуживает этот рейс, Олег Голохвастов, извинился за этот инцидент и объяснил, что сбой в передаче информации произошел по состоянию здоровья одного из сотрудников компании, который внезапно ухудшилось.
"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу", - сообщил Голохвастов.
По известной информации, пассажиров рейса PS55 "Киев-Одесса" во время посадки на борт не забрал самолет. Это произошло из-за того, что автобус не довез пассажиров из терминала к самолету, что полетел без них.
Из-за этой ситуации, что произошла вчера вечером, непосредственный перевозчик получил информацию, что на момент взлета самолета все пассажиры находились на борту.
Как сообщал УНН, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что отменяет ряд рейсов на период летней навигации в связи с задержкой поставки новых Boeing 737 MAX, которые авиаперевозчик обещал не использовать до завершения расследования по их эксплуатации.