Український туроператор попереджає про затримку 11 рейсів (уточнено)

Отже, з технічних причин відбулися зміни в розкладі рейсів:

• BKV 2161 Київ (Бориспіль) – Анталія орієнтовний час вильоту 14:00 (було 00:50) – орієнтовний час прибуття 16:30

• BKV 2172 Анталія – Запоріжжя орієнтовний час вильоту 17:30 (було 04:30) – орієнтовний час прибуття 20:00

• BKV 2171 Запоріжжя – Анталія орієнтовний час вильоту 21:00 (було 07:50) – орієнтовний час прибуття 23:40

• BKV 2166 Анталія – Херсон орієнтовний час вильоту 17:50 (було 11:15) – орієнтовний час прибуття 20:00

• BKV2561 Київ (Бориспіль) – Анталія орієнтовний час вильоту 12:10 (було 07:20) – орієнтовний час прибуття 14:50

• BKV2168 Анталія – Кривий Ріг орієнтовний час вильоту 15:50 (було 11:00) орієнтовний час прибуття 18:15

• BKV2167 Кривий Ріг – Анталія орієнтовний час вильоту 19:15 (було 14:25) – орієнтовний час прибуття 21:40

• BKV2562 Анталія – Київ (Бориспіль) орієнтовний час вильоту 22:40 (було 17:50) – орієнтовний час прибуття 1 червня 01:20

• BKV 2116 Київ (Бориспіль) – Шарм-Ель-Шейх орієнтовний час вильоту 1 червня 01:30 (було 20:00 31 травня) – орієнтовний час прибуття 1 червня 06:30

З виробничих причин відбулися зміни в розкладі рейсів:

• PQ 511 Київ (Бориспіль) – Ларнака орієнтовний час вильоту 22:00 (було 18:10) – орієнтовний час прибуття 1 червня 00:50

• PQ 512 Ларнака – Київ (Бориспіль) орієнтовний час вильоту 01:50 (було 22:00 31 травня) – орієнтовний час прибуття 1 червня 04:50



Також, туроператор Join UP! повідомляє, що вживає всіх заходів для забезпечення комфорту туристів, час виконання рейсів яких було змінено.



Нагадаємо, близько 30 пасажирів рейсу PS55 "Київ - Одеса" авіакомпанії МАУ у неділю, 26 травня, залишилися в аеропорту "Бориспіль", не потрапивши на борт літака.