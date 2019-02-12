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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72070 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97949 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134098 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162763 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141476 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145312 просмотра

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Украинская армия насчитывает более 250 тысяч военных - Порошенко

Украинская армия насчитывает более 250 тысяч военных - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 17941 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинская армия насчитывает более 250 тыс. военных. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.

"Армия насчитывает более 250 тыс. хорошо подготовленных, хорошо вооруженных, хорошо одетых, хорошо накормленых, с высокой мотивацией и высоким чувством патриотизма воинов-патриотов", - отметил Глава государства.

При этом он добавил, что недавно Украина сделала еще одно достижение на пути к укреплению независимости - парламент проголосовал за изменения в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о введении в украинской армии стандартам НАТО. "За" соответствующий законопроект №8370 проголосовало 236 народных избранников.

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