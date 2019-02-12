Украинская армия насчитывает более 250 тысяч военных - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украинская армия насчитывает более 250 тыс. военных. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Измаил Одесской области, передает корреспондент УНН.
"Армия насчитывает более 250 тыс. хорошо подготовленных, хорошо вооруженных, хорошо одетых, хорошо накормленых, с высокой мотивацией и высоким чувством патриотизма воинов-патриотов", - отметил Глава государства.
При этом он добавил, что недавно Украина сделала еще одно достижение на пути к укреплению независимости - парламент проголосовал за изменения в Конституцию относительно курса в ЕС и НАТО.
Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о введении в украинской армии стандартам НАТО. "За" соответствующий законопроект №8370 проголосовало 236 народных избранников.