Рада зробила крок до переходу на військові стандарти НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект щодо впровадження в українському війську стандартів НАТО. "За" відповідний законопроект №8370 проголосувало 236 народних обранців, передає кореспондент УНН.
Документ вводить в українське законодавство поняття "військова стандартизація", "стандарт НАТО" та "військовий стандарт", а також дає Міністерству оборони повноваження щодо розроблення та ухвалення нормативно-правової бази у військовій сфері відповідно до стандартів НАТО.
Як йдеться у пояснювальній записці до документа, ухвалення законопроекту забезпечить врегулювання питання щодо розроблення, скасування, відновлення дії, прийняття, розповсюдження та застосування військових стандартів, у тому числі розроблених на основі стандартів НАТО і стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО та сприятиме впровадженню Політики НАТО у сфері військової стандартизації.
Раніше Президент закликав, щоб Міноборони прискорило перехід на стандарти НАТО. Однак, у Кабміні заявили, що Україна не зможе перейти на стандарти НАТО до 2020 року.