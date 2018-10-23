У Кабміні заявили, що Україна не зможе перейти на стандарти НАТО до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна не зможе досягнути всіх 1300 стандартів НАТО до 2020 року, але зможе змінити стратегічно важливі аспекти. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербицький під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Навряд Україні вдасться досягнути стандартів НАТО до 2020 року. Ми всі стандарти НАТО до 2020 року не досягнемо. Стандартів НАТО — тільки відкритих — близько 1300, не рахуючи закритих. Їх не досягнули, в тому числі, члени НАТО”, — зазначив він.
За його словами, Україна має прагнути до досягнення стратегічно важливих стандартів, які дозволять наблизити Україну до Північноатлантичного альянсу.
При цьому він додав, що, зокрема, країна не зможе забезпечити 100% стандартів альянсу в галузі оборонної промисловості, оборонного і стратегічного, фінансового, ресурсного планування, логістики, командування і контролю.
“Проте якісь ключові аспекти вирішити, звичайно, вдасться”, — резюмував чиновник.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.
У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.