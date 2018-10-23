У Кабміні заявили, що Україна не зможе перейти на стандарти НАТО до 2020 року

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна не зможе досягнути всіх 1300 стандартів НАТО до 2020 року, але зможе змінити стратегічно важливі аспекти. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербицький під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.