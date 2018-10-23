В Кабмине заявили, что Украина не сможет перейти на стандарты НАТО до 2020 года

"Вряд ли Украине удастся достичь стандартов НАТО до 2020 года. Мы всех стандартов НАТО до 2020 года не достигнем. Стандартов НАТО - только открытых - около 1300, не считая закрытых. Их не достигли, в том числе, члены НАТО", - отметил он.

По его словам, Украина должна стремиться к достижению стратегически важных стандартов, которые позволят приблизить Украину к Североатлантическому альянсу.

При этом он добавил, что, в частности, страна не сможет обеспечить 100% стандартов альянса в области оборонной промышленности, оборонного и стратегического, финансового, ресурсного планирования, логистики, командования и контроля.

"Однако какие-то ключевые аспекты решить, конечно, удастся", - резюмировал чиновник.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.

В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение Верховной Рады относительно предоставления заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в Европейском союзе и НАТО.