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Рада сделала шаг к переходу на военные стандарты НАТО

Киев • УНН

 • 22042 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о введении в украинской армии стандартам НАТО. "За" соответствующий законопроект №8370 проголосовало 236 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Рада сделала шаг к переходу на военные стандарты НАТО

Документ вводит в украинское законодательство понятия "военная стандартизация", "стандарт НАТО" и "военный стандарт", а также дает Министерству обороны полномочия по разработке и принятию нормативно-правовой базы в военной сфере в соответствии со стандартами НАТО.

Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта обеспечит урегулирование вопроса по разработке, отмене, возобновлению действия, принятию, распространению и применению военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО и будет способствовать внедрению Политики НАТО в сфере военной стандартизации.

Ранее Президент призвал, чтобы Минобороны ускорило переход на стандарты НАТО. Однако, в Кабмине заявили, что Украина не сможет перейти на стандарты НАТО до 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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