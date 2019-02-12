Українська армія налічує понад 250 тисяч військових - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Українська армія налічує понад 250 тис. військових. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Ізмаїла Одеської області, передає кореспондент УНН.
"Армія налічує більше 250 тис. добре підготовлених, добре озброєних, добре одягнених, добре нагодованих, з високою мотивацією і високим почуттям патріотизму воїнів-патріотів", - зазначив голова держави.
При цьому він додав, що нещодавно Україна зробила ще одне досягнення на шляху до зміцнення незалежності – парламент проголосував за зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект щодо впровадження в українському війську стандартів НАТО. "За" відповідний законопроект №8370 проголосувало 236 народних обранців.