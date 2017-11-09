Украинок пытались переправить в Дубай для секс-рабства

Установлено, что задержанный на протяжении последних 3 лет занимался вербовкой и переправкой молодых украинок в Турцию и ОАЭ, обещая им значительные заработки. В действительности же у женщин отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги, тем самым втягивая их в долговую зависимость.

В рамках расследования правоохранителями также задокументирован факт переправки злоумышленником через государственную границу еще одной 24-летней украинки.

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В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.