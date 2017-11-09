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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1267 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28075 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55461 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74852 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81192 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80368 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63814 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100188 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100761 просмотра

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Украинок пытались переправить в Дубай для секс-рабства

Украинок пытались переправить в Дубай для секс-рабства

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Прокуратурой города Киева (совместно с УБПТЛ в и СУ ГУ ЧП м. Киеве) на территории аэропорта "Борисполь" задержан 32-летний гражданин Азербайджана, который пытался переправить 4 украинских девушек от 20 до 25 лет в город Дубай (ОАЭ) с целью сексуальной эксплуатации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что задержанный на протяжении последних 3 лет занимался вербовкой и переправкой молодых украинок в Турцию и ОАЭ, обещая им значительные заработки. В действительности же у женщин отбирали паспорта и заставляли отрабатывать средства, потраченные на оформление визовых и проездных документов, предоставляя интимные услуги, тем самым втягивая их в долговую зависимость.

В рамках расследования правоохранителями также задокументирован факт переправки злоумышленником через государственную границу еще одной 24-летней украинки.

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В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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