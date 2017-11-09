Українок намагалися переправити в Дубай для секс-рабства

Установлено, що затриманий упродовж останніх 3 років займався вербуванням та переправленням молодих українок до Туреччини та ОАЕ, обіцяючи їм значні заробітки. В дійсності ж у жінок відбирали паспорти та змушували відпрацьовувати кошти, витрачені на оформлення візових і проїзних документів, надаючи інтимні послуги, тим самим втягуючи їх у боргову залежність.

В межах розслідування правоохоронцями також задокументовано факт переправлення зловмисником через державний кордон ще однієї 24-річної українки.

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На даний час затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.