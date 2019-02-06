Украинку номинировали на звание самой прогрессирующей теннисистки мира
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Представительница украинского тенниса Даяна Ястремская может получить престижную награду от WTA, как наиболее прогрессирующая теннисистка мира по итогам января месяца, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Третья ракетка Украины Ястремская после блестящего выступления на турнире в Хуахине, сумела не только установить рекордную позицию в рейтинге WTA для себя, но и попала в число наиболее прогрессирующих теннисисток планеты в первом месяце января.
Кроме третьей ракетки Украины, на награду претендуют Даниэль Коллинз, Аманда Анисимова и Эшли Барти.
Напомним, что одесситка ворвалась в топ-35 теннисисток мира.