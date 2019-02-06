Українку номінували на звання найбільш прогресуючої тенісистки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Представниця українського тенісу Даяна Ястремська може отримати престижну нагороду від WTA, як найбільш прогресуюча тенісистка світу за підсумками січня місяця, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
Третя ракетка України Ястремська після блискучого виступу на турнірі в Хуахіні, зуміла не тільки встановити рекордну позицію в рейтингу WTA для себе, а й потрапила в число найбільш прогресуючих тенісисток планети в першому місяці січня.
Окрім третьої ракетки України, на нагороду претендують Даніель Коллінс, Аманда Анісімова і Ешлі Барті.
Нагадаємо, що одеситка увірвалася до топ-35 тенісисток світу.