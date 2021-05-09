Украинки завоевали две медали на боксерском турнире в Чехии

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 73128 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129391 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184641 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186546 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271469 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314087 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157025 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142910 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269128 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126312 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Украинки завоевали две медали на боксерском турнире в Чехии

Украинки завоевали две медали на боксерском турнире в Чехии

Киев  •  УНН

 • 16507 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В чешском городе Усти-над-Лабем завершился международный турнир по боксу серии Гран-при в котором приняли участие представительницы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, передает УНН.

Детали

В престижных соревнованиях, которые проходили с 5 по 8 мая, участвовали три спортсменки Национальной женской сборной Украины во главе с главным тренером команды Сергеем Гордиенко.

Две наши соотечественницы завоевали награды. Мария Бова в категории до 64 кг завоевала "серебро", в решающем бою уступив представительнице Чехии. Бронзовая медаль - в активе Татьяны Коб (до 51 кг). Также Украина представляла Снежана Холодкова в категории до 57 кг, которая остановилась в шаге от полуфинала.

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