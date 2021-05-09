Украинки завоевали две медали на боксерском турнире в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В чешском городе Усти-над-Лабем завершился международный турнир по боксу серии Гран-при в котором приняли участие представительницы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины, передает УНН.
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В престижных соревнованиях, которые проходили с 5 по 8 мая, участвовали три спортсменки Национальной женской сборной Украины во главе с главным тренером команды Сергеем Гордиенко.
Две наши соотечественницы завоевали награды. Мария Бова в категории до 64 кг завоевала "серебро", в решающем бою уступив представительнице Чехии. Бронзовая медаль - в активе Татьяны Коб (до 51 кг). Также Украина представляла Снежана Холодкова в категории до 57 кг, которая остановилась в шаге от полуфинала.
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