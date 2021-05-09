Ф’юрі пригадав бій з Кличко: він був гарним у всьому
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі пригадав протистояння із колишнім чемпіоном світу з України — Володимиром Кличком, інформує УНН з посиланням на “Fightnews.info”.
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Ф’юрі назвав сильні сторони українця в їх бою, але підкреслив, що бокс призначений для молодих спортсменів.
“Кличко був одним з тих бійців, які мають гарні боксерськими навичками і роботою ніг. Він був гарним в усьому на рингу. Як я завжди говорив, бокс — це гра для молодих хлопців. Дідусі не можуть перемогти молодих бійців, якби добре вони про себе не думали. Вони ніколи не поб’ють молодого і активного хлопця. Так що насправді у Кличка не було жодного шансу в бою зі мною. Якщо говорити чесно, це був односторонній поєдинок”, — сказав британець.
Що передувало цьому
Бій Джошуа — Ф’юрі перенесли на 2022 рік.
Нагадаємо
Бій Кличко — Ф’юрі завершився у 2015 році на користь британця одноголосним рішенням суддів.