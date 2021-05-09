Ф’юрі пригадав бій з Кличко: він був гарним у всьому

Цитата

Ф’юрі назвав сильні сторони українця в їх бою, але підкреслив, що бокс призначений для молодих спортсменів.

“Кличко був одним з тих бійців, які мають гарні боксерськими навичками і роботою ніг. Він був гарним в усьому на рингу. Як я завжди говорив, бокс — це гра для молодих хлопців. Дідусі не можуть перемогти молодих бійців, якби добре вони про себе не думали. Вони ніколи не поб’ють молодого і активного хлопця. Так що насправді у Кличка не було жодного шансу в бою зі мною. Якщо говорити чесно, це був односторонній поєдинок”, — сказав британець.

Що передувало цьому

Бій Джошуа — Ф’юрі перенесли на 2022 рік.

Нагадаємо

Бій Кличко — Ф’юрі завершився у 2015 році на користь британця одноголосним рішенням суддів.