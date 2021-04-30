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Бій Джошуа - Ф'юрі перенесли на 2022 рік

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Незважаючи на заяву промоутера Боба Арума про заплановану на літо сутичку за звання абсолютного чемпіона хевівейта між британцями Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсоном Ф’юрі (30-0-1, 22 КО) — відкладається. Про це інформує УНН з посиланням на BadLeftHook.

Деталі

Боб Арум, промоутер Ф’юрі, заявив, що поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Джошуа точно не відбудеться влітку 2021 року.

Боб Арум запевняє, що Саудівська Аравія, яка мала прийняти бій, не встигне організувати зустріч боксерів.

“Саудівцям знадобляться місяці, щоб вони ретельно перевірили таку величезну угоду. Це не просто плата за сайт, у Саудівської Аравії є додаткові вимоги, що тягнуться до трансляцій та інших речей, це може зайняти місяці, поки все це розіграється”, — повідомив Арум.

Вже влітку 2021-го обидва боксери проведуть проміжні поєдинки.

“Це може затягнутися до 2022 року, як це виглядає зараз. Наскільки нам відомо, бій точно не відбудеться у липні або серпні. Цього літа обом боксерам треба провести свої бої, поки завершаться переговори про поєдинок на Близькому Сході”, — додав Арум.

Додамо

Боб Арум вже втретє заявляє, що бій між Ф’юрі та Джошуа не відбудеться найближчим часом. Арум повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.

Також, за словами Арума, Ф’юрі розглядає проведення третього бою проти Деонтея Уайлдера.

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