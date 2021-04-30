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Бой Джошуа - Фьюри перенесли на 2022 год

Бой Джошуа - Фьюри перенесли на 2022 год

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Несмотря на заявление промоутера Боба Арума о запланированной на лето схватке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между британцами Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) - откладывается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BadLeftHook.

Детали

Боб Арум, промоутер Фьюри, заявил, что поединок с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Джошуа точно не состоится летом 2021 года.

Боб Арум утверждает, что Саудовская Аравия, которая должна была принять бой, не успеет организовать встречу боксеров.

“Саудовцам понадобятся месяцы, чтобы они тщательно проверили такую огромную сделку. Это не просто плата за сайт, в Саудовской Аравии есть дополнительные требования, которые тянутся к трансляциям и другим вещам, это может занять месяцы, пока все это разыграется”, — сообщил Арум.

Уже летом 2021-го оба боксера проведут промежуточные поединки.

“Это может затянуться до 2022 года, как это выглядит сейчас. Насколько нам известно, бой точно не состоится в июле или августе. Этим летом обоим боксерам надо провести свои бои, пока завершатся переговоры о поединке на Ближнем Востоке”, — добавил Арум.

Добавим

Боб Арум уже в третий раз заявляет, что бой между Фьюри и Джошуа не произойдет в ближайшее время. Арум сообщал, что Джошуа придется провести защиту титула WBO против украинца Александра Усика.

Также, по словам Арума, Фьюри рассматривает проведение третьего боя против Деонтея Уайлдера.

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