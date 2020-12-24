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Чемпіон світу Джошуа заявив за яких умов зустрінеться із Усиком

Київ • УНН

 • 13729 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Володар чемпіонських титулів WBA, IBF, WBO та IBO з боксу у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа заявив, що може провести свій наступний поєдинок проти українця Олександра Усика, передає УНН з посиланням на “Boxing Scene”.

Чемпіон світу Джошуа заявив за яких умов зустрінеться із Усиком

Проте двобій із Усиком не входить у першочерговий план британця. Це станеться в тому випадку, якщо не відбудеться поєдинок проти іншого британця — Тасона Ф’юрі.

“Сподіваюся, що бій із Ф’юрі відбудеться. Мені однаково, де він пройде — у Великій Британії, Саудівській Аравії або Африці. Обіцяю, що зроблю Ф’юрі серйозну пропозицію. Якщо він налаштований боксувати зі мною, він її прийме. Якщо ж ні, то зустрінуся з Олександром Усиком”, — сказав Джошуа.

Як повідомляв УНН, раніше Джошуа був готовий віддати чемпіонський пояс Усику.

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