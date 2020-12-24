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Чемпион мира Джошуа заявил при каких условиях встретится с Усиком

Киев • УНН

 • 13729 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Обладатель чемпионских титулов WBA, IBF, WBO и IBO по боксу в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что может провести свой следующий поединок против украинца Александра Усика, передает УНН со ссылкой на “Boxing Scene”.

Чемпион мира Джошуа заявил при каких условиях встретится с Усиком

Однако поединок с Усиком не входит в первоочередной план британца. Это произойдет в том случае, если не состоится поединок против другого британца — Тасона Фьюри.

“Надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Мне все равно, где он пройдет — в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке. Обещаю, что сделаю Фьюри серьезное предложение. Если он настроен боксировать со мной, он его примет. Если же нет, то встречусь с Александром Усиком”, — сказал Джошуа.

Как сообщал УНН, ранее Джошуа был готов отдать чемпионский пояс Усику.

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