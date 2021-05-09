Фьюри вспомнил бой с Кличко: он был хорошим во всем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил противостояние с бывшим чемпионом мира из Украины — Владимиром Кличко, сообщает УНН со ссылкой на “Fightnews.info”.
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Фьюри назвал сильные стороны украинском в их бою, но подчеркнул, что бокс предназначен для молодых спортсменов.
“Кличко был одним из тех бойцов, которые имеют хорошие боксерскими навыками и работой ног. Он был хорошим во всем на ринге. Как я всегда говорил, бокс — это игра для молодых ребят. Дедушки не могут победить молодых бойцов, если бы хорошо они о себе не думали. Они никогда не побьют молодого и активного парня. Так что на самом деле у Кличко не было ни одного шанса в бою со мной. Если говорить честно, это был односторонний поединок ”, - сказал британец.
Что предшествовало этому
Бой Джошуа — Фьюри перенесли на 2022.
Напомним
Бой Кличко — Фьюри завершился в 2015 году в пользу британца единогласным решением судей.