Украинский остались без медалей лыжных гонок классическим стилем на Паралимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Женские лыжные гонки классическим стилем среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящих состоялись на 12-х зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан, передает УНН.
В гонке среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата высшей из украинок стала трехкратная призер Игр в Пхенчхан Людмила Ляшенко — 6 строчку. Ирина Буй, Юлия Батенкова-Бауман и Богдана Конащук разместились на финише вместе — с 9 по 11 ступени соответственно.
“Золото” досталось канадцы Натали Уилки, которая на 1,6 с опередила представительницу нейтральных паралимпийских атлеток Румянцеву и бронзового призера соотечественницу Эмили Янг.
В классе паралимпийок с недостатками зрения равных не было белоруске Светлане Саханенко — 22:19,3 мин. На 36,3 с отстала Михайлина Лысова с НПА, “бронза” в активе Карины Эдлингер 1:03,6 мин.
Отметим, что наша Ольга Прилуцкая финишировала 5-й +2:03 мин, а самая титулованная паралимпийская спортсменка Украины на данных Играх в Пхенчхан Оксана Шишкова впервые завершила гонку без медали — 7-й результат.
Добавим, что дебют Украины в зимних видах спорта состоялся на VII зимних Паралимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Результатом стали 3 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 бронзовые медали.